Премьер Эстонии: неопределенность в экономике вызвана не защитой Украины, а действиями России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что поддержка Украины не ухудшает благосостояние Эстонии, а неопределенность в экономике обусловлена агрессивными действиями России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Радио 4, текст которого приводит ERR

Михал комментировал инцидент в городе Вильянди в начале января, где новая власть распорядилась снять с фасада ратуши украинский флаг, который был размещен там в день начала полномасштабной военной агрессии России против Украины. Флаг после протеста общественности вернули.

"Свой государственный флаг, конечно, нужно держать высоко – сине-черно-белый флаг может и должен развеваться везде, это понятно. Но украинский флаг – это не просто флаг украинского государства. Сегодня в Европе и в мире он является символом сопротивления", – заявил он.

По словам премьера, украинцы воюют с Россией, защищают себя, борются за свободу.

"В Украине люди остаются без электричества, они не сидят в теплых комнатах, как мы сейчас; может не быть воды, может не быть отопления. Эти люди борются. И самое меньшее, что можно сделать в знак солидарности, – показать ее хотя бы через символы, если у тебя сейчас нет возможности помочь деньгами или оружием", – сказал он.

"Я понимаю, что в экономике последние пару лет были сложными. Но это произошло из-за России. Именно Россия повлияла на нашу экономику. Эту неопределенность вызвала не защита Украины, а действия России", – заявил Михал.

Он подчеркнул, что эстонцы знают, что такое Россия.

"Россия – наш агрессивный сосед. Если бы мы сами были вынуждены бороться, мы бы тоже хотели, чтобы нас поддерживали. Пусть даже просто добрым словом, если иначе нельзя", – подчеркнул эстонский премьер.

Напомним, осенью спикер парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с парламентского здания флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года.

Шаг Окамуры вызвал немедленную политическую реакцию: оппозиционные партии назвали это "позорным жестом" и вывесили украинские флаги в своих офисах в Палате депутатов, а активисты вывешивали флаг Украины рядом с его домом.