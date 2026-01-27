У Чехії опозиція вимагає відставки глави МЗС через його спроби шантажувати президента

Чеська опозиція вимагає відставки глави партії "Автомобілісти" Петра Мацінки з посади глави Міністерства закордонних справ після заяви президента Петра Павела про спробу шантажу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Голова опозиційного руху STAN Віт Ракушан запропонує винести на обговорення питання про шантаж президента Петра Павела на засіданні Палати депутатів, яке розпочнеться о 14:00.

Він хоче почути пояснення від Мацінки та прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

На думку голів опозиційних партій KDU-ČSL і TOP 09, Марека Виборного і Матея Ондржея Гавела, Мацінка повинен піти у відставку. Голова Піратської партії Зденек Гржиб заявив, що прем'єр-міністр повинен був запропонувати звільнення Мацінки. Таку ж вимогу висунула опозиційна партія ODS через свого голову Мартіна Купку.

Президент оголосив, що Мацінка передавав йому повідомлення через радника Петра Коларжа, що, на думку Павела, є надзвичайно серйозним і є спробою шантажу з приводу призначення скандального Філіпа Турека міністром охорони навколишнього середовища. Ракушан заявив журналістам, що після оприлюднення інформації про нічні повідомлення Мацінки стало очевидно, що це є незаконним тиском на рішення президента.

Нагадаємо, що Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Через відмову президента Чехії призначити його міністром охорони навколишнього середовища 12 січня Турека призначили урядовим представником з питань кліматичної політики.