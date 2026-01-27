Глава МИД Чехии Петр Мацинка дал понять, что оппозиция правительства передаче Украине легких штурмовиков L-159 связана с неуступчивостью президента Петра Павела в вопросе назначения Филиппа Турека министром охраны окружающей среды.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщениях Мацинки советнику президента Петру Коларжу, текст приводит iDnes.

Мацинка пишет о необходимости назначить Турека министром охраны окружающей среды.

"Если нет, я сожгу мосты таким образом, что это войдет в учебники по политологии как крайний случай сосуществования (ветвей власти)", написал Мацинка.

"В этом вопросе я имею поддержку премьер-министра, не говоря уже о позиции СПД", – написал Мацинка.

"Если он ничего не сделает или по крайней мере не согласится на некоторые переговоры по поводу Турека в Министерстве охраны окружающей среды, последствия будут для него (и не только для него) очень неожиданными", – добавил он.

Глава МИД в своем сообщении также упомянул о заявлениях президента о передаче Украине самолетов L-159. После появления в СМИ информации о возможной продаже этих самолетов и соответствующих заявлений Павел Мацинка выступил с открытой критикой президента, а в правительстве вскоре заявили о невозможности продажи самолетов.

"Что касается L-159 для украинцев – единственная причина, почему они их не получат, это то, что Петр Павел необдуманно рассказал об этом СМИ. Я мог бы убедить Томио (Окамуру, спикера чешского парламента. – Ред.) (так же, как я говорил с ним об инициативе по боеприпасам). Но сейчас это невозможно. Даже эту правду могут узнать многие (в среду)", – говорится в сообщении Мацинки президентскому советнику.

Мацинка этим дал понять, что именно он смог убедить Окамуру, который возглавляет коалиционную "Свободу и прямую демократию", в необходимости продолжения снарядной инициативы для Украины и мог бы сделать это и в вопросе самолетов. Но, по его словам, из-за огласки в СМИ теперь это якобы невозможно.

Как известно, во вторник в Чехии разгорелся скандал после того, как президент Петр Павел заявил о попытках шантажа и запугивания со стороны главы МИД, который стремится сделать министром своего скандального однопартийца Филиппа Турека.

Павел, в свою очередь, отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

После заявления Павела в оппозиции прозвучали призывы к отставке главы МИД.

