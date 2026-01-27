Полиция Чехии подтвердила заявление президента по поводу шантажа со стороны главы МИД

Во вторник полиция Чехии сообщила, что получила официальное сообщение о расследовании содержания текстовых сообщений от канцелярии президента республики.

Об этом говорится в сообщении полиции в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Речь идет о заявлениях президента Чехии Петра Павела о попытках шантажа со стороны главы МИД Петра Мацинки.

"Как и в других случаях, сначала мы ознакомимся с содержанием и оценим уголовно-правовую релевантность", – заявила полиция.

"Частью этого первичного ознакомления с содержанием будет также определение компетентного органа", – добавили правоохранители.

Как известно, во вторник в Чехии разгорелся скандал, после того как президент Петр Павел заявил о попытках шантажа и запугивания со стороны главы МИД, который стремится сделать министром своего скандального однопартийца Филипа Турека. Павел в свою очередь отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Мацинка в своих сообщениях президентскому советнику также дал понять, что правительственная оппозиция передачи Украине легких штурмовиков L-159 связана с неуступчивостью Павела в вопросе назначения Турека министром охраны окружающей среды.

После заявления Павела в оппозиции прозвучали призывы к отставке главы МИД.