Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана загрозою для угорського народу.

Про це глава МЗС України розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Сибіга коментував останні недружні заяви з боку угорської сторони. Нагадаємо, в останні дні з Угорщини активно надходять звинувачення на адресу України у втручанні в парламентські вибори на користь угорської опозиції. Крім того, Віктор Орбан пообіцяв, що Угорщина ще 100 років не пускатиме Україну в ЄС.

"Треба називати речі своїми іменами. Угорщина є єдиною перешкодою для членства України в ЄС. Понад те, я вважаю, що прем'єр-міністр Угорщини є загрозою для свого народу", – заявив Сибіга.

На думку міністра, це стосується не лише угорців Угорщини, але й тих, що проживають в Україні. "Бо він (Орбан. – Ред.) блокує долучення частини угорського народу до спільного європейського простору", – пояснив свою позицію Сибіга.

Він також прокоментував зникнення з передвиборчої риторики угорської влади питань, які стосуються прав закордонних угорців. "Бо вони (уряд Орбана. – Ред.) орієнтуються на опитування, на настрої виборців", – вважає глава МЗС.

Також Сибіга пояснив свої останні гострі заяви на адресу Угорщини та запевнив, що Україна готується до різних сценаріїв після угорських парламентських виборів, що мають пройти у квітні.

