Сибіга пояснив, що не спалює мости з Орбаном, але готується до змін щодо Угорщини

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив свої останні гострі заяви на адресу Угорщини та запевнив, що Україна готується до різних сценаріїв після угорських парламентських виборів, що мають пройти у квітні.

Про це міністр розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Глава МЗС зазначив, що Україна готується до різних варіантів після 12 квітня, коли в Угорщині мають відбутися вибори – і до того, що Віктор Орбан збереже владу, і до того, що втратить її.

Коментуючи свої останні заяви щодо Угорщини, Сибіга запевнив, що він не "спалює мости" з Орбаном, просто "період дипломатичного "непомічання" завершився".

"На будь-які недружні прояви щодо нашої країни, нашого народу, керівництва держави ми будемо рішуче реагувати. Тому мої заяви – це віддзеркалення, відповідь на недружні кроки угорської сторони", – пояснив міністр.

Він також додав, що його міністерство діє у заявах пропорційно, а часу реагувати на "кожну дурницю" немає.

"Я вважаю, що ми відповіли достатньо рішучо, показали, що готові діяти за потреби, але не будемо витрачати час щоразу", – сказав Сибіга.

Міністр окремо запевнив, що Україна буде взаємодіяти з будь-якою владою, яку обере угорський народ.

"В України немає іншого шляху, ніж отримати голос Угорщини за наш вступ до Євросоюзу. Ми дуже сподіваємося, що будь-яка зміна реалій, яка може відбутися після виборів, дозволить зняти це вето", – наголосив він.

Нагадаємо, 27 січня МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".

