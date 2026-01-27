Сибига: Орбан – угроза для венгерского народа и для закарпатских венгров

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана угрозой для венгерского народа.

Об этом глава МИД Украины рассказал в интервью "Европейской правде".

Сибига комментировал последние недружественные заявления со стороны венгерской стороны. Напомним, в последние дни из Венгрии активно поступают обвинения в адрес Украины во вмешательстве в парламентские выборы в пользу венгерской оппозиции. Кроме того, Виктор Орбан пообещал, что Венгрия еще 100 лет не будет пускать Украину в ЕС.

"Надо называть вещи своими именами. Венгрия является единственным препятствием для членства Украины в ЕС. Более того, я считаю, что премьер-министр Венгрии является угрозой для своего народа", – заявил Сибига.

По мнению министра, это касается не только венгров Венгрии, но и тех, кто проживает в Украине. "Потому что он (Орбан. – Ред.) блокирует присоединение части венгерского народа к общему европейскому пространству", – пояснил свою позицию Сибига.

Он также прокомментировал исчезновение из предвыборной риторики венгерских властей вопросов, касающихся прав зарубежных венгров. "Потому что они (правительство Орбана. – Ред.) ориентируются на опросы, на настроения избирателей", – считает глава МИД.

Также Сибига объяснил свои последние острые заявления в адрес Венгрии и заверил, что Украина готовится к различным сценариям после венгерских парламентских выборов, которые должны пройти в апреле.

