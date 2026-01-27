Укр Рус Eng

В Украину прибыли 76 аварийных генераторов от ЕС

Новости — Вторник, 27 января 2026, 18:20 — Иванна Костина

Партия из 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС прибыла во вторник в Киев для восстановления электроснабжения в украинских населенных пунктах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что это немедленная помощь от ЕС для срочных нужд и является частью постоянной поддержки ЕС энергетической устойчивости Украины.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время общения с журналистами отметила, что она рада иметь возможность "продемонстрировать конкретную помощь, которую Европейский Союз оказывает Украине".

"Это лишь небольшая часть оборудования, которое мы передаем Украине. Сейчас еще часть находится на таможне", – сказала она.

Посол пояснила, что это часть из 447 генераторов, которые ранее анонсировала Еврокомиссия из-за чрезвычайно низких температур в январе в Украине. Общая стоимость этих генераторов составляет 3,7 млн евро.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне заявил, что украинская столица получила от Польши 130 генераторов различной мощности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Энергетика Война с РФ Еврокомиссия
Реклама: