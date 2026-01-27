В Украину прибыли 76 аварийных генераторов от ЕС

Партия из 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС прибыла во вторник в Киев для восстановления электроснабжения в украинских населенных пунктах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что это немедленная помощь от ЕС для срочных нужд и является частью постоянной поддержки ЕС энергетической устойчивости Украины.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время общения с журналистами отметила, что она рада иметь возможность "продемонстрировать конкретную помощь, которую Европейский Союз оказывает Украине".

"Это лишь небольшая часть оборудования, которое мы передаем Украине. Сейчас еще часть находится на таможне", – сказала она.

Посол пояснила, что это часть из 447 генераторов, которые ранее анонсировала Еврокомиссия из-за чрезвычайно низких температур в январе в Украине. Общая стоимость этих генераторов составляет 3,7 млн евро.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне заявил, что украинская столица получила от Польши 130 генераторов различной мощности.