У Лукашенка прокоментували наміри України притягнути його до відповідальності 

Речниця самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка заявила, що офіційний Мінськ "не хвилюють" плани України притягти білоруського авторитарного лідера до відповідальності.

Про це Наталія Ейсмонт сказала в коментарі російському агентству "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зв інтерв’ю "Європейській правді" заявив про плани офіційного Києва притягнути до відповідальності за сприяння Росії у її загарбницькій війні, а також ініціювати санкції проти Білорусі.

"Нас це мало хвилює. Нічого про такі нібито обговорення і наміри не знаємо", – відреагувала Ейсмонт.

