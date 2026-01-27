У Лукашенко прокомментировали намерения Украины привлечь его к ответственности

Пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявила, что официальный Минск "не волнуют" планы Украины привлечь белорусского авторитарного лидера к ответственности.

Об этом Наталья Эйсмонт сказала в комментарии российскому агентству "РИА Новости", сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" заявил о планах официального Киева привлечь к ответственности за содействие России в ее захватнической войне, а также инициировать санкции против Беларуси.

"Нас это мало волнует. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем", – отреагировала Эйсмонт.

