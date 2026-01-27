Сибіга розповів, чому Чехії самій вигідно передати Україні літаки, щодо яких йде суперечка

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що надання Чехією Україні літаків L-159 було би також в інтересах самої Чехії – оскільки це можливість випробувати їхні можливості у реальних бойових умовах.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сибіга нагадав, що легкомоторні літаки L-159, про які йде мова – не для застосування на полі бою, вони будуть застосовуватися для протидії "Шахедам". Ще однією перевагою є те, що вони передбачають дуже короткий термін підготовки пілотів.

"Додам лише, що це також в інтересах самої Чехії, щоб це були їхні літаки. Бо зброя, яка пройшла горнило війни в Україні і отримала схвальні характеристики наших воїнів – отримує найкращу можливу рекламу для просування на світовому ринку", – зауважив очільник МЗС України.

"Не хочу рекламувати конкретну компанію, але у нас є приклад, коли виробник однієї дуже ефективної бойової машини, в дев'ять разів наростив продажі після того, як ця техніка була випробувана в Україні і отримала схвалення ЗСУ за результатами реального застосування. І це, знову ж таки, про унікальну важливість України, яка для Європи стає безцінним активом у безпековій сфері", – сказав Сибіга.

Він зазначив, що Україна розуміє особливість теперішньої політичної ситуації у Чехії, тому відкрита до різних ідей співпраці (щодо постачання літаків L-159), "починаючи від спільного виробництва".

"Це має бути взаємовигідно, і ми знайдемо необхідний підхід. І я прошу врахувати, що оборонно-безпекова взаємодія любить тишу. Головне – отримати зрештою результат, який посилює українського воїна", – додав Сибіга.

Також він нагадав про налагоджену взаємовигідну співпрацю між підприємствами оборонного сектора України і Чехії, про те, що новий уряд Чехії все ж продовжив "снарядну ініціативу", про нещодавно анонсовані 500 тисяч доларів на енергетичну підтримку України.

Нагадаємо, у Чехії розгорівся скандал після того, як президент Петр Павел заявив про спроби шантажу і залякування з боку глави МЗС, який прагне зробити міністром свого скандального однопартійця Філіпа Турека.

З листа глави МЗС Чехії Петра Мацінки стало відомо, що уряд виступив проти передачі Україні легких штурмовиків L-159 у відповідь на непоступливість президента Петра Павела щодо призначення Турека.

Читайте повний текст інтерв'ю з Сибігою про мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном.








