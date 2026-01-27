Сибига рассказал, почему Чехии самой выгодно передать Украине самолеты, по которым идет спор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что предоставление Чехией Украине самолетов L-159 было бы также в интересах самой Чехии – поскольку это возможность испытать их возможности в реальных боевых условиях.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сибига напомнил, что легкомоторные самолеты L-159, о которых идет речь – не для применения на поле боя, они будут применяться для противодействия "Шахедам". Еще одним преимуществом является то, что они предусматривают очень короткий срок подготовки пилотов.

"Добавлю лишь, что это также в интересах самой Чехии, чтобы это были их самолеты. Потому что оружие, которое прошло горнило войны в Украине и получило положительные характеристики наших воинов, получает лучшую возможную рекламу для продвижения на мировом рынке", – отметил глава МИД Украины.

"Не хочу рекламировать конкретную компанию, но у нас есть пример, когда производитель одной очень эффективной боевой машины, в девять раз нарастил продажи после того, как эта техника была испытана в Украине и получила одобрение ВСУ по результатам реального применения. И это, опять же, об уникальной важности Украины, которая для Европы становится бесценным активом в сфере безопасности", – сказал Сибига.

Он отметил, что Украина понимает особенность нынешней политической ситуации в Чехии, поэтому открыта к различным идеям сотрудничества (по поставкам самолетов L-159), "начиная от совместного производства".

"Это должно быть взаимовыгодно, и мы найдем необходимый подход. И я прошу учесть, что взаимодействие в вопросах обороны и безопасности любит тишину. Главное – получить в конце концов результат, который усиливает украинского воина", – добавил Сибига.

Также он напомнил о налаженном взаимовыгодном сотрудничестве между предприятиями оборонного сектора Украины и Чехии, о том, что новое правительство Чехии все же продолжило "снарядную инициативу", о недавно анонсированных 500 тысяч долларов на энергетическую поддержку Украины.

Напомним, в Чехии разгорелся скандал после того, как президент Петр Павел заявил о попытках шантажа и запугивания со стороны главы МИД, который стремится сделать министром своего скандального однопартийца Филиппа Турека.

Из письма главы МИД Чехии Петра Мацинки стало известно, что правительство выступило против передачи Украине легких штурмовиков L-159 в ответ на неуступчивость президента Петра Павела относительно назначения Турека.

