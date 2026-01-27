Парламент Норвегии одобрил план закупки дальнобойной артиллерии на $2 млрд

Парламент Норвегии во вторник одобрил план закупки дальнобойной артиллерии на сумму 2 миллиарда долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Европейские страны находятся в процессе стремительного увеличения оборонных расходов под давлением администрации президента США Дональда Трампа.

"Это оружие, которое может поражать цели глубоко в тылу врага... Это имеет решающее значение в современной войне", – заявил в парламенте во вторник Петер Фролих, спикер по вопросам оборонной политики оппозиционной Консервативной партии.

Норвежская ежедневная газета Aftenposten, ссылаясь на анонимные источники, 24 января сообщила, что правительство выбрало для закупки артиллерийскую систему Chunmoo южнокорейского оборонного подрядчика Hanwha Aerospace, которая выиграла конкуренцию у американской системы HIMARS от Lockheed Martin.

Некоторые члены парламента Норвегии заявляли, что скандинавская страна должна помочь разработать европейскую ракетную альтернативу, однако чиновники, ответственные за выбор, отвергли эту идею как слишком трудоемкую и дорогостоящую.

Согласно отчету Aftenposten, южнокорейская система отвечала всем требованиям Норвегии к наземной артиллерии, включая дальность стрельбы до 500 км, и имела самые короткие сроки доставки.

Министерство обороны Норвегии, которое вскоре должно объявить победителя контракта, не сразу ответило на запрос о комментарии.

Ведомство сообщило, что планирует приобрести 16 пусковых систем вместе с неразглашенным количеством ракет на общую сумму 19,5 миллиарда крон (2 миллиарда долларов США).

В прошлом году Hanwha Aerospace подписала соглашение с польской оборонной компанией WB Electronics о создании совместного предприятия по производству ракет в Польше, в частности для реактивной артиллерии Chunmoo.

Осенью 2024 года Польша направила первые танки К2 южнокорейской компании Hyundai Rotem в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду, дислоцированную в городе Бранево.