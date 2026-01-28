Укр Рус Eng

На елітному курорті Франції спалахнув готель, понад 80 людей евакуювали

Новини — Середа, 28 січня 2026, 08:20 — Уляна Кричковська

У Франції на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах спалахнула пожежа у готелі, внаслідок чого понад вісім десятків людей евакуювали.

Про це пише BFM, передає "Європейська правда".

Пожежа спалахнула ввечері, 27 січня, у 5-зірковому готелі Grandes Alpes близько 19:00. Внаслідок інциденту 83 людини були евакуйовані.

Причина пожежі наразі залишається невідомою.

Пожежникам було важко гасити вогонь через те, що товстий шар снігу, що покриває дахи, заважав аварійним службам "знайти димові отвори".

Влітку у Франції оголосили вирок власнику готелю на елітному курорті Куршевель, де в січні 2019 року внаслідок пожежі загинуло двоє людей і близько 20 постраждали.

Перед тим у зв’язку з пожежею оголосили вирок чоловіку алжирського походження, його визнали винуватцем підпалу у будівлі, де проживали сезонні співробітники. Внаслідок пожежі двоє людей загинули й 21 постраждали

