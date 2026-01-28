На элитном курорте Франции вспыхнул отель, более 80 человек эвакуировали
Новости — Среда, 28 января 2026, 08:20 —
Во Франции на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах вспыхнул пожар в отеле, в результате чего более восьми десятков человек были эвакуированы.
Об этом пишет BFM, передает "Европейская правда".
Пожар вспыхнул вечером, 27 января, в 5-звездочном отеле Grandes Alpes около 19:00. В результате инцидента 83 человека были эвакуированы.
SAVOIE : Un incendie est en cours dans un hôtel de #Courchevel. Des dizaines de pompiers sont mobilisés et une centaine de personnes évacuée. (Radio Courchevel) pic.twitter.com/tnE6181w6Y– Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 27, 2026
Причина пожара пока остается неизвестной.
Пожарным было трудно тушить огонь из-за того, что толстый слой снега, покрывающий крыши, мешал аварийным службам "найти дымовые отверстия".
Летом во Франции объявили приговор владельцу отеля на элитном курорте Куршевель, где в январе 2019 года в результате пожара погибли два человека и около 20 пострадали.
Перед этим в связи с пожаром вынесли приговор мужчине алжирского происхождения, его признали виновником поджога в здании, где проживали сезонные сотрудники. В результате пожара два человека погибли и 21 пострадал.