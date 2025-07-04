Власнику готелю на елітному курорті Франції оголосили вирок через смертельну пожежу 2019 року

У Франції оголосили вирок власнику готелю на елітному французькому курорті Куршевель, де в січні 2019 року внаслідок пожежі загинуло двоє людей і близько 20 постраждали.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 59-річному бізнесмену Еріку Кларе-Турньє, власнику низки об’єктів на елітному курорті Куршевель, оголосили вирок у зв’язку зі смертельною пожежею на його об’єкті 20 січня 2019 року.

José Antonio Reguero

Кларе-Турньє визнали винним у неумисному вбивстві і спричиненні тілесних ушкоджень. Під час процесу його звинувачували у нехтуванні заходами безпеки у готелі – зокрема, через те, що там не було протипожежних дверей, а вогнегасники виявились несправними.

Sylvain Muscio/PHOTOPQR/LE DAUPHINE/MAXPPP

Чоловіка засудили до 3 років умовного терміну, з яких 6 місяців – реального позбавлення волі. Водночас йому дозволили відбувати покарання з електронним браслетом. Крім того, бізнесмен повинен буде сплатити 50 тисяч євро штрафу, а три компанії у його власності – 700 тисяч євро. Всього він є власником 11 об’єктів на Куршевелі – ресторанів, готелів та клубів.

Адвокат заявив, що він планує подавати апеляцію.

У травні у зв’язку з пожежею оголосили вирок на цей час 28-річному чоловіку алжирського походження, його визнали винуватцем підпалу у будівлі, де проживали сезонні співробітники. Внаслідок пожежі двоє людей загинули і 21 постраждали.

У Греції пожежники вже третій день борються з лісовими пожежами на острові Крит, які знищили ліси та оливкові гаї і змусили евакуюватись тисячі жителів і туристів.