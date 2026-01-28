ЗМІ: Фіцо був стурбований станом Трампа після особистої зустрічі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив лідерам Європейського Союзу, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом шокувала його "станом розуму" американського лідера.

Про це Politico повідомили п'ять європейських дипломатів, ознайомлених з розмовою, передає "Європейська правда".

Двоє дипломатів стверджують, що Фіцо був стурбований "психологічним станом" Трампа.

За словами двох дипломатів, Фіцо використовував слово "небезпечний", щоб описати враження, яке справив на нього президент США під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Трампа у Флориді 17 січня.

Як зазначається, розмова між Фіцо і його європейськими колегами відбулася в Брюсселі 22 січня в кулуарах екстреного саміту ЄС, організованого для обговорення трансатлантичних відносин після погроз Трампа захопити Гренландію.

Дипломати стверджують, що словацький прем'єр-міністр висловив свої зауваження під час окремої неформальної зустрічі деяких лідерів та головних посадовців ЄС, а не офіційних переговорів за круглим столом, повідомили дипломати.

Хоча жоден з ознайомлених дипломатів не був присутній на зустрічі, окремі лідери проінформували їх про зміст розмови незабаром після її закінчення.

Водночас усі вони заявили, що не знають подробиць того, що Трамп сказав Фіцо, що викликало таку реакцію.

Своєю чергою Анна Келлі, прессекретарка Білого дому, сказала, що "це абсолютно фейкові новини".

"Зустріч у Мар-а-Лаго була позитивною і продуктивною", – сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно писали, що у Конгресі США хочуть скористатися 25-ю поправкою до Конституції США, яка дозволяє тимчасово усунути президента, якщо він не в змозі виконувати свої обов'язки.

З ідеєю виступила представниця Демократичної партії в Палаті представників Яссамін Ансарі.

Як доказ психічної хвороби Трампа конгресвумен прикріпила лист Трампа прем'єру Норвегії, в якому він пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

