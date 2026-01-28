СМИ: Фицо был обеспокоен состоянием Трампа после личной встречи

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил лидерам Европейского Союза, что встреча с президентом США Дональдом Трампом шокировала его "состоянием ума" американского лидера.

Об этом Politico сообщили пять европейских дипломатов, знакомых с разговором, передает "Европейская правда".

Двое дипломатов утверждают, что Фицо был обеспокоен "психологическим состоянием" Трампа.

По словам двух дипломатов, Фицо использовал слово "опасный", чтобы описать впечатление, которое произвел на него президент США во время их личной встречи в поместье Трампа во Флориде 17 января.

Как отмечается, разговор между Фицо и его европейскими коллегами состоялся в Брюсселе 22 января в кулуарах экстренного саммита ЕС, организованного для обсуждения трансатлантических отношений после угроз Трампа захватить Гренландию.

Дипломаты утверждают, что словацкий премьер-министр высказал свои замечания во время отдельной неформальной встречи некоторых лидеров и главных должностных лиц ЕС, а не во время официальных переговоров за круглым столом, сообщили дипломаты.

Хотя ни один из осведомленных дипломатов не присутствовал на встрече, отдельные лидеры проинформировали их о содержании разговора вскоре после ее окончания.

В то же время все они заявили, что не знают подробностей того, что Трамп сказал Фицо и что вызвало такую реакцию.

В свою очередь Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома, сказала, что "это абсолютно фейковые новости".

"Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной", – сказала она.

Напомним, недавно писали, что в Конгрессе США хотят воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, которая позволяет временно отстранить президента, если он не в состоянии выполнять свои обязанности.

С этой идеей выступила представительница Демократической партии в Палате представителей Яссамин Ансари.

В качестве доказательства психического заболевания Трампа конгрессвумен прикрепила письмо Трампа премьеру Норвегии, в котором он связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

