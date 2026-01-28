Опитування: третина поляків хоче приєднатися до Ради миру, але за умови

Більшість поляків не підтримують членство своєї країни в Раді миру президента США Дональда Трампа, якщо за вступ потрібно буде сплатити мільярд доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Business Insider Polska.

Результати опитування, проведеного компанією UCE Research на замовлення Business Insider Polska, показали, що 55,6% поляків не погодилися б з членством Польщі в Раді миру. 16,6% опитаних відповіли, що підтримали б таке рішення.

Питання стосувалося платного вступу в організацію, яке, за даними ЗМІ, коштує мільярд доларів.

Водночас, коли учасників опитування запитали, чи погодилися вони на безплатне членство в Раді миру, 37,3% відповіли ствердно.

36,9% респондентів виступили проти участі Польщі в організації навіть на безоплатній основі.

Видання зазначає, що така різниця є суттєвою, і з цього випливає, що поляків турбує не потенційна присутність Росії чи Білорусі у Раді, а необхідність сплатити 1 мільярд доларів за вступ.

Минулого тижня у Міністерстві фінансів і економіки Польщі категорично виключили можливість виділення мільярда доларів з державного бюджету на членство в Раді миру, яку створив американський президент Дональд Трамп.

Нагадаємо, документи про створення Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа підписали 22 січня у Давосі.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн, з ЄС – участь взяли лише прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.

Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Приєднатися до Ради запросили Білорусь та Росію. 20 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко першим підписав документ про приєднання країни до Ради миру на запрошення американського лідера Дональда Трампа.

Тим часом очільник Кремля Владімір Путін заявив, що готовий зробити внесок у Раду миру коштом заморожених у Сполучених Штатах російських активів.