Опрос: треть поляков хотят присоединиться к Совету мира, но с условием

Большинство поляков не поддерживают членство своей страны в Совете мира президента США Дональда Трампа, если за вступление нужно будет заплатить миллиард долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Business Insider Polska.

Результаты опроса, проведенного компанией UCE Research по заказу Business Insider Polska, показали, что 55,6% поляков не согласились бы с членством Польши в Совете мира. 16,6% опрошенных ответили, что поддержали бы такое решение.

Вопрос касался платного вступления в организацию, которое, по данным СМИ, стоит миллиард долларов.

В то же время, когда участников опроса спросили, согласились ли бы они на бесплатное членство в Совете мира, 37,3% ответили утвердительно.

36,9% респондентов выступили против участия Польши в организации даже на безвозмездной основе.

Издание отмечает, что такая разница существенна, и из этого следует, что поляков беспокоит не потенциальное присутствие России или Беларуси в Совете, а необходимость заплатить 1 миллиард долларов за вступление.

На прошлой неделе в Министерстве финансов и экономики Польши категорически исключили возможность выделения миллиарда долларов из государственного бюджета на членство в Совете мира, который создал американский президент Дональд Трамп.

Напомним, документы о создании Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа подписали 22 января в Давосе.

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран, из ЕС – участие приняли только премьер-министры Венгрии и Болгарии.

Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Присоединиться к Совету пригласили Беларусь и Россию. 20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко первым подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

Между тем глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов внести вклад в Совет мира за счет замороженных в Соединенных Штатах российских активов.