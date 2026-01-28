Санду призвала к давлению на Россию после атаки дронов на пассажирский поезд

Президент Молдовы Мая Санду призвала к постоянному давлению на Россию после того, как РФ атаковала пассажирский поезд в Харьковской области, в результате чего погибли 5 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала в сети X.

Президент Молдовы напомнила, что удары по гражданским лицам являются нарушением международного права, поэтому Россия должна быть привлечена к ответственности.

Санду призвала партнеров к давлению на Москву и к усилению поддержки Украины.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности. Россия должна испытывать постоянное давление, а Украина должна получать постоянную поддержку для защиты своего народа и мира в Европе", – написала она.

Напомним, 27 января Россия атаковала дронами пассажирский поезд в Харьковской области. В результате удара погибли 5 человек.

На фоне усиления российских обстрелов сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер призвала правительство усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что у Бундесвера осталось "мало возможностей" для усиления украинской ПВО.