Укр Рус Eng

Пісторіус закликав союзників передати Україні ППО: у нас обмаль можливостей

Новини — Вівторок, 27 січня 2026, 09:51 — Ольга Ковальчук

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав союзників активізувати підтримку протиповітряної оборони України, адже у Берліна залишилося мало можливостей для цього.

Про це, як пише "Європейська правда", Пісторіус сказав на пресконференції з міністром оборони Литви Робертасом Каунасом у Берліні, цитує Handelsblatt.

З огляду на потреби України в засобах протиповітряної оборони Пісторіус заявив, що Німеччина вже зробила "непропорційно багато", зокрема передала третину своїх запасів систем Patriot. Таким чином, країна вичерпала свої можливості у передачі цих комплексів Україні.

"Ми не можемо зробити більше, бо самі чекаємо на заміну. Тому було б добре, якби одна чи дві інші країни могли знайти та поставити щось ще для підтримки України", – заявив міністр.

Пісторіус нагадав, що Німеччина є єдиним постачальником систем IRIS-T, якими вона постійно оснащує Україну. Однак цього, за словами міністра, недостатньо, враховуючи посилення російських атак.

"Завданням для всіх нас є спільна перевірка власних запасів, особливо у тих, хто ще може мати вільні потужності", – заявив він.

Нагадаємо, на тлі посилення російських обстрілів співголова німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер закликала уряд посилити протиповітряну оборону України та передати Києву далекобійні ракети Taurus.

А член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон звернувся до американської адміністрації із закликом передати Україні далекобійну зброю та засоби протиповітряної оборони на тлі російських атак на об’єкти енергетики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Зброя ЗСУ
Реклама: