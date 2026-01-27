Пісторіус закликав союзників передати Україні ППО: у нас обмаль можливостей

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав союзників активізувати підтримку протиповітряної оборони України, адже у Берліна залишилося мало можливостей для цього.

Про це, як пише "Європейська правда", Пісторіус сказав на пресконференції з міністром оборони Литви Робертасом Каунасом у Берліні, цитує Handelsblatt.

З огляду на потреби України в засобах протиповітряної оборони Пісторіус заявив, що Німеччина вже зробила "непропорційно багато", зокрема передала третину своїх запасів систем Patriot. Таким чином, країна вичерпала свої можливості у передачі цих комплексів Україні.

"Ми не можемо зробити більше, бо самі чекаємо на заміну. Тому було б добре, якби одна чи дві інші країни могли знайти та поставити щось ще для підтримки України", – заявив міністр.

Пісторіус нагадав, що Німеччина є єдиним постачальником систем IRIS-T, якими вона постійно оснащує Україну. Однак цього, за словами міністра, недостатньо, враховуючи посилення російських атак.

"Завданням для всіх нас є спільна перевірка власних запасів, особливо у тих, хто ще може мати вільні потужності", – заявив він.

Нагадаємо, на тлі посилення російських обстрілів співголова німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер закликала уряд посилити протиповітряну оборону України та передати Києву далекобійні ракети Taurus.

А член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон звернувся до американської адміністрації із закликом передати Україні далекобійну зброю та засоби протиповітряної оборони на тлі російських атак на об’єкти енергетики.