Укр Рус Eng

Частину регіону Бретань у Франції затопило через негоду

Фото, відео
Новини — Середа, 28 січня 2026, 11:15 — Уляна Кричковська

Французький регіон Бретань перебуває у стані готовності до повеней, деякі околиці його департаментів вже затопило.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

У департаментах Малеструа та Морбіа вода затопила поля та околиці після того, як метеорологічна служба Франції оголосила попередження про повені. Це сталося після декількох днів сильних дощів.

Скриншот: Euronews
Скриншот: Euronews

Аерофотознімки продемонстрували великі території регіону Бретань, що опинилися під водою.

У Кемпері мешканці цілого району заблоковані у своїх будинках, а для всього басейну річки Фіністер залишається в силі помаранчевий рівень повені.

Влада закликала мешканців постраждалих районів зберігати обережність і дотримуватися інструкцій з безпеки, оскільки ситуація продовжує розвиватися.

Нагадаємо, низка країн Європи зіштовхнулася з перебоями у роботі транспорту через атлантичний шторм Горетті, що накрив континент на початку січня.

Тоді зимова погода порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: