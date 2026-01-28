Частину регіону Бретань у Франції затопило через негоду

Французький регіон Бретань перебуває у стані готовності до повеней, деякі околиці його департаментів вже затопило.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

У департаментах Малеструа та Морбіа вода затопила поля та околиці після того, як метеорологічна служба Франції оголосила попередження про повені. Це сталося після декількох днів сильних дощів.

Скриншот: Euronews

Аерофотознімки продемонстрували великі території регіону Бретань, що опинилися під водою.

У Кемпері мешканці цілого району заблоковані у своїх будинках, а для всього басейну річки Фіністер залишається в силі помаранчевий рівень повені.

À Malestroit, dans le Morbihan, les nouvelles pluies ont réactivé le cours d'eau de l'Oust, qui était en décrue pic.twitter.com/vzILPEHHTy – BFM (@BFMTV) January 26, 2026

Влада закликала мешканців постраждалих районів зберігати обережність і дотримуватися інструкцій з безпеки, оскільки ситуація продовжує розвиватися.

Нагадаємо, низка країн Європи зіштовхнулася з перебоями у роботі транспорту через атлантичний шторм Горетті, що накрив континент на початку січня.

Тоді зимова погода порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.