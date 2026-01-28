Частину регіону Бретань у Франції затопило через негоду
Новини — Середа, 28 січня 2026, 11:15 —
Французький регіон Бретань перебуває у стані готовності до повеней, деякі околиці його департаментів вже затопило.
Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".
У департаментах Малеструа та Морбіа вода затопила поля та околиці після того, як метеорологічна служба Франції оголосила попередження про повені. Це сталося після декількох днів сильних дощів.
Аерофотознімки продемонстрували великі території регіону Бретань, що опинилися під водою.
У Кемпері мешканці цілого району заблоковані у своїх будинках, а для всього басейну річки Фіністер залишається в силі помаранчевий рівень повені.
À Malestroit, dans le Morbihan, les nouvelles pluies ont réactivé le cours d'eau de l'Oust, qui était en décrue pic.twitter.com/vzILPEHHTy– BFM (@BFMTV) January 26, 2026
Влада закликала мешканців постраждалих районів зберігати обережність і дотримуватися інструкцій з безпеки, оскільки ситуація продовжує розвиватися.
Нагадаємо, низка країн Європи зіштовхнулася з перебоями у роботі транспорту через атлантичний шторм Горетті, що накрив континент на початку січня.
Тоді зимова погода порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.