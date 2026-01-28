Часть региона Бретань во Франции затопило из-за непогоды

Французский регион Бретань находится в состоянии готовности к наводнениям, некоторые окрестности его департаментов уже затопило.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

В департаментах Малеструа и Морбиа вода затопила поля и окрестности после того, как метеорологическая служба Франции объявила предупреждение о наводнениях. Это произошло после нескольких дней сильных дождей.

Аэрофотоснимки продемонстрировали большие территории региона Бретань, оказавшиеся под водой.

В Кемпере жители целого района заблокированы в своих домах, а для всего бассейна реки Финистер остается в силе оранжевый уровень наводнения.

À Malestroit, dans le Morbihan, les nouvelles pluies ont réactivé le cours d'eau de l'Oust, qui était en décrue pic.twitter.com/vzILPEHHTy – BFM (@BFMTV) January 26, 2026

Власти призвали жителей пострадавших районов сохранять осторожность и соблюдать инструкции по безопасности, поскольку ситуация продолжает развиваться.

Напомним, ряд стран Европы столкнулся с перебоями в работе транспорта из-за атлантического шторма Горетти, который накрыл континент в начале января.

Тогда зимняя погода нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.