Каллас говорит, что ЕС должен прекратить "передавать свое выживание на аутсорсинг" США

Европа больше не является приоритетом во внешней и оборонной политике США, поэтому Европейский Союз должен активизироваться в сфере собственной обороны.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас во время конференции Европейского оборонного агентства 28 января.

США больше не рассматривают Европу как приоритет, поэтому ЕС сам должен строить собственную безопасность.

"Позвольте мне быть очень четкой. Мы стремимся к прочным трансатлантическим связям. США останутся партнером и союзником Европы. Но Европа должна приспособиться к новым реалиям: Европа больше не является основным центром притяжения Вашингтона", – констатировала Каллас.

Она заявила о "фундаментальной переориентации" по ту сторону Атлантики, которая "пошатнула трансатлантические отношения до их основания".

"Сдвиг происходит уже некоторое время. Он является структурным, а не временным. Это означает, что Европа должна активизироваться. Ни одна великая держава в истории никогда не передавала свое выживание на аутсорсинг и не выживала", – подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", на прошлой неделе в Европарламенте официально подтвердили приостановку работы над утверждением торгового соглашения ЕС и США. Речь идет о договоренности, которая закрепила пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Приостановка произошла в ответ на то, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию. Впоследствии он отменил свои угрозы, заявив, что приблизился к соглашению по арктическому острову.

Соответственно, работа над торговым соглашением ЕС-США может возобновиться.