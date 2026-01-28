Греція модернізує 38 своїх винищувачів F-16 до конфігурації Viper

Греція офіційно розпочала процес модернізації 38 винищувачів F-16 Block 50 до вдосконаленої конфігурації Viper, а план незабаром буде подано на затвердження Радою начальників генерального штабу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Військово-повітряні сили Греції рекомендували модернізацію, яка була схвалена кілька місяців тому Вищою радою військово-повітряних сил. Хоча деякі посадовці ставили під сумнів нагальну необхідність програми, вона реалізується як компроміс, щоб запобігти застаріванню існуючих літаків.

Згідно з запропонованим графіком, процедури розпочнуться цього року, а контракт планується підписати у 2027 році. Перший модернізований літак планується поставити у 2031 році, а останній літак очікується у 2037 році.

Модернізація включає повну конфігурацію Viper, інтеграцію радара AESA, можливості Link 16 та здатність нести зовнішні підвісні контейнери. Роботи будуть проводитися на об'єктах Hellenic Aerospace Industry за участю персоналу як компанії, так і Lockheed Martin, виробника F-16. Контракти будуть укладені в рамках програми США з продажу військової техніки за кордон.

Загальна вартість оцінюється в трохи понад 1 мільярда євро, частково фінансується за рахунок кредитів поза Середньостроковим планом оборонного обладнання. До 2037 року ВПС Греції матимуть понад 120 літаків F-16 Viper, поряд з F-35 та Rafale, утворюючи повністю взаємосумісний флот.

Також у 2026 році Міністерство оборони Греції та керівництво Збройних сил мають намір вжити ключових заходів для створення багаторівневої програми протиповітряної оборони країни, відомої як "Щит Ахіллеса".

Грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс раніше заявляв, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.