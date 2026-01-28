Греция модернизирует 38 своих истребителей F-16 до конфигурации Viper

Греция официально начала процесс модернизации 38 истребителей F-16 Block 50 до усовершенствованной конфигурации Viper, а план вскоре будет представлен на утверждение Советом начальников генерального штаба.

Военно-воздушные силы Греции рекомендовали модернизацию, которая была одобрена несколько месяцев назад Высшим советом военно-воздушных сил. Хотя некоторые чиновники ставили под сомнение насущную необходимость программы, она реализуется как компромисс, чтобы предотвратить устаревание существующих самолетов.

Согласно предложенному графику, процедуры начнутся в этом году, а контракт планируется подписать в 2027 году. Первый модернизированный самолет планируется поставить в 2031 году, а последний самолет ожидается в 2037 году.

Модернизация включает полную конфигурацию Viper, интеграцию радара AESA, возможности Link 16 и способность нести внешние подвесные контейнеры. Работы будут проводиться на объектах Hellenic Aerospace Industry с участием персонала как компании, так и Lockheed Martin, производителя F-16. Контракты будут заключены в рамках программы США по продаже военной техники за рубеж.

Общая стоимость оценивается в чуть более 1 миллиарда евро, частично финансируется за счет кредитов вне Среднесрочного плана оборонного оборудования. К 2037 году ВВС Греции будут иметь более 120 самолетов F-16 Viper, наряду с F-35 и Rafale, образуя полностью взаимосовместимый флот.

Также в 2026 году Министерство обороны Греции и руководство Вооруженных сил намерены принять ключевые меры для создания многоуровневой программы противовоздушной обороны страны, известной как "Щит Ахиллеса".

Греческий премьер Кириакос Мицотакис ранее заявлял, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США по Украине и геополитических событий последних месяцев.