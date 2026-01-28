На пляже в Румынии нашли морскую мину

В среду в Румынии на пляже перед полигоном Мидия была обнаружена морская мина, и специалисты уже прибыли на место, чтобы обезвредить ее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Представители Министерства национальной обороны объявили в среду, что около 10:05 утра солдаты с полигона в Мидии обнаружили на пляже перед полигоном застрявшую морскую мину.

"При поддержке инспекции полиции округа Констанца была обеспечена охрана периметра и приняты оперативные меры, предусмотренные для такой ситуации. Команда водолазов-саперов из 39-го центра водолазов работает над идентификацией и обезвреживанием обнаруженной мины", – сообщили представители Министерства национальной обороны.

Подобный инцидент произошел в августе 2025 года, когда мина была обнаружена на пляже в Ваду.

26 января было сообщено об обнаружении в Черном море, в районе румынского порта Мидия, фрагмента беспилотника, и специалисты отправились на место происшествия, чтобы оценить ситуацию.

Недавно в Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник длиной около 2,5 метров.