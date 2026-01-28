Литва виділила понад 14 млн євро на відновлення України

Під час засідання в середу, 28 січня, уряд Литви схвалив чотири проєкти, спрямовані на відновлення України, які будуть фінансуватися з Фонду розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

На ці проєкти виділено понад 14,5 млн євро.

"Я рада, що наші обіцянки та домовленості втілюються в життя. Участь Литви у відновленні України є дуже важливою для нас усіх, і я рада, що Литва все більше і більше сприяє цьому різними проєктами та конкретними рішеннями", – сказала прем'єр-міністр Інга Ругінене.

Згідно з пропозицією Міністерства закордонних справ (МЗС), на реалізацію першої фази проєкту "Школи майбутнього в Україні" буде виділено 5 млн євро. З цієї суми 500 тисяч євро з цієї суми надійдуть з цільового внеску Ірландії до фонду допомоги.

За інформацією МЗС, ця фаза, яка буде реалізована Центральним агентством з управління проєктами (ЦАУП), включатиме технічне архітектурне проєктування школи в Житомирі, яка була зруйнована в 2023 році під час російських атак, та будівництво підземного багатофункціонального укриття.

Перший етап планується реалізувати протягом 18 місяців.

Ще 5 млн євро буде виділено на реалізацію проєкту "Діти перш за все. Захист майбутнього України".

У рамках проєкту планується реконструкція дитячого будинку "Боярка" з метою його адаптації для діяльності Центру повернення дітей та сімей. Буде забезпечено короткострокове проживання, створено зони для надання соціально-психологічних послуг.

Крім того, в Ірпені буде побудовано 10 модульних будівель для середньострокової інтеграції, що забезпечить до 80 місць для проживання на рік.

Кошти також будуть використані для придбання 19 автомобілів для прийомних сімей з метою поліпшення доступності послуг у регіонах.

У Львові також буде створено центр реабілітації дітей та психічного здоров'я, відремонтовано лікарню, розширено штат, розроблено методики роботи з воєнними травмами та посилено компетенції фахівців, які там працюють.

Проєкт планується реалізувати протягом 22 місяців, причому половина необхідних коштів надійде від представництва Тайваню в Литві, яке зробить внесок до фонду допомоги.

Ще майже 4 млн євро буде виділено на другий етап реконструкції школи "Зелений гай" у Миколаєві.

Окрім цього, ще 800 тисяч євро буде виділено на модернізацію обладнання ДНК-лабораторії в Полтаві.

Восени 2025 року країни Європейського Союзу внесли понад 22 млн євро у коаліцію укриттів.

На початку листопада Литва зробила внесок через ініціативу UNITED24, яким профінансувала облаштування укриттів у трьох школах України. За рахунок Литви нові укриття отримали школи в Сумській, Запорізькій та Житомирській областях.