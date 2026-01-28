Литва выделила более 14 млн евро на восстановление Украины

Во время заседания в среду, 28 января, правительство Литвы одобрило четыре проекта, направленные на восстановление Украины, которые будут финансироваться из Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

На эти проекты выделено более 14,5 млн евро.

"Я рада, что наши обещания и договоренности воплощаются в жизнь. Участие Литвы в восстановлении Украины очень важно для нас всех, и я рада, что Литва все больше и больше способствует этому различными проектами и конкретными решениями", – сказала премьер-министр Инга Ругинене.

Согласно предложению Министерства иностранных дел (МИД), на реализацию первой фазы проекта "Школы будущего в Украине" будет выделено 5 млн евро. Из этой суммы 500 тысяч евро поступят из целевого взноса Ирландии в фонд помощи.

По информации МИД, эта фаза, которая будет реализована Центральным агентством по управлению проектами (ЦАУП), будет включать техническое архитектурное проектирование школы в Житомире, которая была разрушена в 2023 году во время российских атак, и строительство подземного многофункционального укрытия.

Первый этап планируется реализовать в течение 18 месяцев.

Еще 5 млн евро будет выделено на реализацию проекта "Дети прежде всего. Защита будущего Украины".

В рамках проекта планируется реконструкция детского дома "Боярка" с целью его адаптации для деятельности Центра возвращения детей и семей. Будет обеспечено краткосрочное проживание, созданы зоны для оказания социально-психологических услуг.

Кроме того, в Ирпене будет построено 10 модульных зданий для среднесрочной интеграции, что обеспечит до 80 мест для проживания в год.

Средства также будут использованы для приобретения 19 автомобилей для приемных семей с целью улучшения доступности услуг в регионах.

Во Львове также будет создан центр реабилитации детей и психического здоровья, отремонтирована больница, расширен штат, разработаны методики работы с военными травмами и усилены компетенции специалистов, которые там работают.

Проект планируется реализовать в течение 22 месяцев, причем половина необходимых средств поступит от представительства Тайваня в Литве, которое внесет взнос в фонд помощи.

Еще почти 4 млн евро будет выделено на второй этап реконструкции школы "Зеленый гай" в Николаеве.

Кроме того, еще 800 тысяч евро будет выделено на модернизацию оборудования ДНК-лаборатории в Полтаве.

Осенью 2025 года страны Европейского Союза внесли более 22 млн евро в коалицию укрытий.

В начале ноября Литва сделала взнос через инициативу UNITED24, которым профинансировала обустройство укрытий в трех школах Украины. За счет Литвы новые укрытия получили школы в Сумской, Запорожской и Житомирской областях.