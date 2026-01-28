У Британії попереджають про масові повені через шторм

По всій території Великої Британії діє понад 100 попереджень про повені, викликані штормом Чандра, який охопив країну напередодні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Особливо від повеней потерпають у графствах Сомерет та Дорстет, де деяким жителям порадили евакуюватися через загрозу підтоплення.

У вівторок через шторм у деяких частинах Англії та Північної Ірландії зачинили школи. Також у Північній Ірландії понад 10 тисяч будинків залишилися без світла через негоду.

Фото: BBC

Фото: BBC

Сильні дощі та вітри вплинули на транспорт у всій Британії. Національна залізниця попередила про перебої в роботі в Англії, Шотландії та Вельсі до п’ятниці.

"Жовтий" рівень попередження про негоду діє у більшості регіонах країни.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що шторм Чандра у Британії спричинив повені та порушення дорожнього руху по всій країні.

Це вже третій потужний шторм, який охопив країну цього місяця, після Інгрід та Горетті.

Нагадаємо, низка країн Європи зіштовхнулася з перебоями у роботі транспорту через атлантичний шторм Горетті, що накрив континент на початку січня.

Тоді зимова погода порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.