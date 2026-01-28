У Британії попереджають про масові повені через шторм
Новини — Середа, 28 січня 2026, 11:46 —
По всій території Великої Британії діє понад 100 попереджень про повені, викликані штормом Чандра, який охопив країну напередодні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
Особливо від повеней потерпають у графствах Сомерет та Дорстет, де деяким жителям порадили евакуюватися через загрозу підтоплення.
У вівторок через шторм у деяких частинах Англії та Північної Ірландії зачинили школи. Також у Північній Ірландії понад 10 тисяч будинків залишилися без світла через негоду.
Сильні дощі та вітри вплинули на транспорт у всій Британії. Національна залізниця попередила про перебої в роботі в Англії, Шотландії та Вельсі до п’ятниці.
"Жовтий" рівень попередження про негоду діє у більшості регіонах країни.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що шторм Чандра у Британії спричинив повені та порушення дорожнього руху по всій країні.
Це вже третій потужний шторм, який охопив країну цього місяця, після Інгрід та Горетті.
Нагадаємо, низка країн Європи зіштовхнулася з перебоями у роботі транспорту через атлантичний шторм Горетті, що накрив континент на початку січня.
Тоді зимова погода порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.