Шторм "Кристин" в Португалии унес жизни двух человек, зарегистрировано 3300 инцидентов

Мощный шторм "Кристин" на материковой части Португалии привел к гибели двух человек, власти страны призвали население строго соблюдать указания спасательных служб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN Portugal.

По данным Национальной службы гражданской защиты Португалии (ANEPC), непогода стала причиной двух смертей.

Первая жертва погибла из-за падения дерева на автомобиль в городке Вила-Франка-де-Шира недалеко от Лиссабона. Вторая – в Монте-Реал, что в центральной части страны: на человека упала металлическая конструкция.

фото: CNN portugal

Правительство выразило глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнуло, что ситуация находится под постоянным мониторингом.

С полуночи в стране было зафиксировано более 3300 инцидентов. Наибольший удар стихия нанесла центральным регионам, в частности округам Лейрия, Коимбра и Лиссабон.

Последствиями шторма стали массовые падения деревьев и разрушения строительных конструкций, масштабные отключения электроэнергии и перебои со связью, перекрытие автомобильных дорог из-за завалов и затоплений.

"Это экстремальное климатическое явление, которое нанесло значительный ущерб инфраструктуре. Последствия удалось частично минимизировать благодаря своевременным предупреждениям и ответственному поведению граждан", – говорится в заявлении правительства.

По информации Португальского института моря и атмосферы (IPMA), эпицентр шторма вышел на сушу в районе Лейрии и продвинулся вглубь страны.

Напомним, в среду в Великобритании предупредили о массовых наводнениях из-за шторма.

Ряд стран Европы столкнулся с перебоями в работе транспорта из-за атлантического шторма "Горетти", который накрыл континент в начале января.