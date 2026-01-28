ЗМІ: посли ЄС схвалили санкції проти Зарубіна і Полуніна та ще 4 росіян

Посли країн-членів Європейського Союзу у середу дали зелене світло запровадженню персональних санкцій проти шести російських пропагандистів.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За його даними, до нового санкційного списку включені особи, які активно сприяють поширенню російської пропаганди.

Зокрема, до санкційного списку посли погодились включити відомого російського пропагандиста і телеведучого Павела Зарубіна, автора програми "Москва. Кремль. Путін".

Також під санкції потрапить Сергєй Полунін, танцюрист українського походження, який публічно підтримує режим кремлівського правителя Владіміра Путіна та має татуювання з його портретом.

Імена чотирьох інших осіб, які поповнять санкційний список, наразі не відомі.

Після офіційного затвердження Радою ЄС та публікації в Офіційному журналі Євросоюзу цим особам буде заборонено в'їзд на територію країн ЄС, а всі їхні активи, якщо такі виявляться в юрисдикції європейських банків, буде заморожено.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що з Європи надходять "хороші сигнали" про готовність європейських держав далі тиснути на Росію для завершення війни.

Також відомо, що ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.