СМИ: послы ЕС одобрили санкции против Зарубина и Полунина и еще четырех россиян

Послы стран-членов Европейского Союза в среду дали зеленый свет введению персональных санкций против шести российских пропагандистов.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По его данным, в новый санкционный список включены лица, которые активно способствуют распространению российской пропаганды.

В частности, в санкционный список послы согласились включить известного российского пропагандиста и телеведущего Павла Зарубина, автора программы "Москва. Кремль. Путин".

Также под санкции попадет Сергей Полунин, танцор украинского происхождения, который публично поддерживает режим кремлевского правителя Владимира Путина и имеет татуировку с его портретом.

Имена четырех других лиц, которые пополнят санкционный список, пока не известны.

После официального утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале Евросоюза этим лицам будет запрещен въезд на территорию стран ЕС, а все их активы, если таковые окажутся в юрисдикции европейских банков, будут заморожены.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что из Европы поступают "хорошие сигналы" о готовности европейских государств продолжать оказывать давление на Россию для завершения войны.

Также известно, что ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.