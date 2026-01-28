Журналіст: посли ЄС схвалили рекордний пакет військової допомоги для Вірменії

Посли країн-членів Європейського Союзу у середу дали зелене світло виділенню Вірменії пакета військової допомоги, що містить нелетальні засоби, у розмірі 20 млн євро.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За його даними, це найбільший пакет нелетальної військової допомоги для Єревана, що надається в межах Європейського фонду миру.

"Сьогодні посли ЄС схвалили найбільший на сьогодні пакет нелетальної військової допомоги для Вірменії – 20 млн євро – в рамках Європейського фонду миру", – повідомив він.

Джозвяк підкреслив, що цей крок є ще ознакою поступового зближення Вірменії з Європейським Союзом на тлі підготовки країни до вирішальних парламентських виборів, що мають відбутися цього року.

Нагадаємо, Вірменія останнім часом активно диверсифікує свою зовнішню політику, віддаляючись від впливу Росії та ОДКБ.

У 2024 році ЄС виділив Вірменії 10 млн євро допомоги з Фонду миру, що стало першим подібним кроком в історії двосторонніх відносин.

