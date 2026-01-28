Журналист: послы ЕС одобрили рекордный пакет военной помощи для Армении

Послы стран-членов Европейского Союза в среду дали зеленый свет выделению Армении пакета военной помощи, содержащего нелетальные средства, в размере 20 млн евро.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По его данным, это самый большой пакет нелетальной военной помощи для Еревана, предоставляемый в рамках Европейского фонда мира.

"Сегодня послы ЕС одобрили крупнейший на сегодняшний день пакет нелетальной военной помощи для Армении – 20 млн евро – в рамках Европейского фонда мира", – сообщил он.

Джозвяк подчеркнул, что этот шаг является еще одним признаком постепенного сближения Армении с Европейским Союзом на фоне подготовки страны к решающим парламентским выборам, которые должны состояться в этом году.

Напомним, Армения в последнее время активно диверсифицирует свою внешнюю политику, отдаляясь от влияния России и ОДКБ.

В 2024 году ЕС выделил Армении 10 млн евро помощи из Фонда мира, что стало первым подобным шагом в истории двусторонних отношений.

