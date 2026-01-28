Рада ЄС 29 січня обговорить Україну та гарантії безпеки, Сибіга доєднається онлайн

Рада ЄС у закордонних справах, яка відбудеться 29 січня у Брюсселі, обговорить ситуацію на полі бою в Україні, стан справ у енергетичному секторі, гарантії безпеки для України, санкції проти Росії, "тіньовий флот" та відповідальність російського керівництва за агресивну війну.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" у Брюсселі, повідомили кілька дипломатів та посадовець ЄС, обізнані з планами дискусії.

29 січня Рада ЄС у закордонних справах, зокрема, обговорить ситуацію в енергетиці України та відповідальність посадовців РФ за злочини війни.

"Першим питанням порядку денного є агресивна війна Росії проти України. До міністрів закордонних справ держав ЄС доєднається міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який поінформує колег про ситуацію на полі бою та в українській енергетиці", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Також, за словами іншого співрозмовника, міністри планують обговорити підготовку гарантій безпеки для України у частині, яка стосується держав ЄС, які входять до "коаліції рішучих".

"Важливою частиною обговорень буде відповідальність Росії за злочини, скоєні в Україні під час агресивної війни", – додав ще один дипломат ЄС.

Ще одна тема – санкції проти Росії – зокрема, міністри можуть розширити існуючий список "тіньового флоту" РФ та додати туди нові судна, не очікуючи завершення роботи над 20-м пакетом санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.

23 жовтня 2025 року Євросоюз затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ, який, зокрема, запровадив новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у ЄС з тримісячним перехідним періодом.

Читайте повне інтерв’ю міністра Сибіги "Європейській правді": Мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном.