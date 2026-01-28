Совет ЕС 29 января обсудит Украину и гарантии безопасности, Сибига присоединится онлайн

Совет ЕС по иностранным делам, который состоится 29 января в Брюсселе, обсудит ситуацию на поле боя в Украине, состояние дел в энергетическом секторе, гарантии безопасности для Украины, санкции против России, "теневой флот" и ответственность российского руководства за агрессивную войну.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, сообщили несколько дипломатов и чиновник ЕС, знакомые с планами дискуссии.

29 января Совет ЕС по иностранным делам, в частности, обсудит ситуацию в энергетике Украины и ответственность чиновников РФ за военные преступления.

"Первым вопросом повестки дня является агрессивная война России против Украины. К министрам иностранных дел государств ЕС присоединится министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который проинформирует коллег о ситуации на поле боя и в украинской энергетике", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Также, по словам другого собеседника, министры планируют обсудить подготовку гарантий безопасности для Украины в части, касающейся государств ЕС, входящих в "коалицию решительных".

"Важной частью обсуждений будет ответственность России за преступления, совершенные в Украине во время агрессивной войны", – добавил еще один дипломат ЕС.

Еще одна тема – санкции против России – в частности, министры могут расширить существующий список "теневого флота" РФ и добавить туда новые суда, не ожидая завершения работы над 20-м пакетом санкций ЕС против России.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.

23 октября 2025 года Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против РФ, который, в частности, ввел новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС с трехмесячным переходным периодом.

