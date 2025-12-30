У Німеччині припинять провадження проти росолігарха Усманова

У Німеччині прокуратура міста Мюнхен припинять розслідування щодо російського олігарха Алішера Усманова, яке було відкрите за підозрою в порушенні санкцій і правил відмивання грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Провадження проти Усманова у Німеччині вирішили припинити після того, як він погодився виплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро.

Прокуратура Мюнхена заявила у вівторок, що розслідування щодо Усманова, яке три роки тому призвело до поліцейських рейдів по десятках об'єктів нерухомості в Німеччині, пов'язаних з ним, буде припинено після отримання штрафу.

Прокурори заявили, що Усманов підозрюється в переказі близько 1,5 мільйона євро через іноземні компанії для управління двома об'єктами нерухомості в прибережному місті Роттах-Егерн на південь від Мюнхена протягом декількох місяців після введення санкцій.

Його також звинуватили в тому, що він не задекларував цінні речі, зокрема ювелірні вироби, картини та вина.

Захист Усманова оскаржив звинувачення щодо його зв'язків з компаніями та цінними речами, а також щодо застосовності законодавства ЄС у цій справі.

Прокурори заявили, що припинення розслідування після сплати штрафу було дозволено відповідно до кримінального законодавства Німеччини.

Усманов потрапив під санкції ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Деякі кошти та активи, пов'язані з Усмановим, були заморожені відповідно до обмежувальних заходів.

У листопаді минулого року Прокуратура Франкфурта-на-Майні припинила провадження проти Усманова у справі про відмивання грошей.