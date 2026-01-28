Орбан поскаржився на погрози від України і каже, що так буде до виборів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про "щоденні погрози" з боку України, які нібито пов’язані з наближенням угорських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував у соцмережах речник угорського уряду Золтан Ковач.

Орбан заявив, про "щоденні погрози з України – від президента Володимира Зеленського, глави МЗС Андрія Сибіги та їхніх спецслужб".

🛑 @PM_ViktorOrban: There are daily threats from Ukraine, from @ZelenskyyUa, @andrii_sybiha and their secret services. This will continue until the elections. They want a pro-Ukrainian government in Hungary and are targeting members of my government, including @FM_Szijjarto and… pic.twitter.com/EcVYiS6B2S – Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 28, 2026

"Так буде продовжуватися до виборів. Вони хочуть, щоб в Угорщині була проукраїнська влада, тому атакують членів мого уряду, включно з Петером Сійярто і мною", – заявив прем’єр Угорщини.

Нагадаємо, напередодні в інтерв’ю Андрія Сибіги "ЄвроПравді" він назвав Орбана загрозою для власного народу і для закарпатських угорців.

Також Сибіга пояснив свої останні гострі заяви на адресу Угорщини та запевнив, що Україна готується до різних сценаріїв після угорських парламентських виборів, що мають пройти у квітні.

27 січня МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".

У відповідь на цей крок Угорщини українське МЗС також викликало угорського посла.

Читайте повне інтерв’ю Сибіги: Мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном.



