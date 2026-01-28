Орбан пожаловался на угрозы от Украины и говорит, что так будет до выборов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о "ежедневных угрозах" со стороны Украины, которые якобы связаны с приближением венгерских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал в соцсетях спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

Орбан заявил о "ежедневных угрозах из Украины – от президента Владимира Зеленского, главы МИД Андрея Сибиги и их спецслужб".

🛑 @PM_ViktorOrban: There are daily threats from Ukraine, from @ZelenskyyUa, @andrii_sybiha and their secret services. This will continue until the elections. They want a pro-Ukrainian government in Hungary and are targeting members of my government, including @FM_Szijjarto and… pic.twitter.com/EcVYiS6B2S – Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 28, 2026

"Так будет продолжаться до выборов. Они хотят, чтобы в Венгрии была проукраинская власть, поэтому атакуют членов моего правительства, включая Петера Сийярто, и меня", – заявил премьер Венгрии.

Напомним, накануне в интервью Андрея Сибиги "ЕвроПравде" он назвал Орбана угрозой для собственного народа и для закарпатских венгров.

Также Сибига объяснил свои последние резкие заявления в адрес Венгрии и заверил, что Украина готовится к различным сценариям после венгерских парламентских выборов, которые должны пройти в апреле.

27 января МИД Венгрии вызвал на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попыток Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

В ответ на этот шаг Венгрии украинский МИД также вызвал венгерского посла.

Читайте полное интервью Сибиги: Мирные переговоры, планы по НАТО и ЕС и конфликт с Орбаном.