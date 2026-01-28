У Швеції оштрафували парк розваг, де у 2023 році загинула людина

Шведський парк розваг був оштрафований у середу на суму майже 588 тисяч доларів у зв'язку з аварією на американських гірках у 2023 році, в результаті якої загинула одна пасажирка, а дев'ять інших, серед яких було кілька дітей, отримали травми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Трагедія сталася 25 червня 2023 року на американських гірках Jetliner у парку Gröna Lund. Свідки описали хаотичну сцену, коли передня частина поїзда, здавалося, зіскочила з рейок, перш ніж зупинитися, а один вагон нахилився до землі. Троє людей вилетіли з американських гірок.

У середу окружний суд Стокгольма постановив, що опорний кронштейн Jetliner, важливий компонент безпеки, зламався в першому вагоні. Це призвело до того, що ходова частина атракціону вдарилася об з'єднання колії, що спричинило раптове і різке гальмування, в результаті якого пасажири були викинуті з вагонів. Також зламалося кілька запобіжних пристроїв.

Суд визнав, що Gröna Lund проявив недбалість при замовленні нововиготовлених опорних кронштейнів, надавши недостатню документацію. Суд також зазначив, що парк розваг не забезпечив виконання робіт компетентним зварювальником.

Суд оштрафував виробничу компанію Göteborgs Mekaniska, яка з того часу збанкрутувала, на суму майже 147 тисяч доларів за неналежне зварювання та виконання робіт, для яких вона не мала відповідної кваліфікації. Друга виробнича компанія була виправдана.

Göteborgs Mekaniska і Gröna Lund також було наказано виплатити жертвам компенсацію в невизначеному розмірі.

За даними Gröna Lund, американські гірки Jetline довжиною 800 метрів були відкриті в 1988 році і реконструйовані в 2000 році. Їх максимальна висота становить 30 метрів, а максимальна швидкість – 90 км/год.

Розташований на острові поблизу центру Стокгольма, Gröna Lund був відкритий в 1883 році і є одним з найпопулярніших парків розваг Швеції.

Нагадаємо, у 2024 році спалахнула пожежа в парку розваг у Гетеборзі, який вважається найбільшим у Швеції.

Поліція шведського міста Гетеборг під час пошукової операції в парку розваг виявила тіло загиблої людини.