В Швеции оштрафовали парк развлечений, где в 2023 году погиб человек

Шведский парк развлечений был оштрафован в среду на сумму почти 588 тысяч долларов в связи с аварией на американских горках в 2023 году, в результате которой погибла одна пассажирка, а девять других, и среди них – несколько детей, получили травмы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Трагедия произошла 25 июня 2023 года на американских горках Jetliner в парке Gröna Lund. Свидетели описали хаотичную сцену, когда передняя часть поезда, казалось, соскочила с рельсов, прежде чем остановиться, а один вагон наклонился к земле. Трое человек вылетели с американских горок.

В среду окружной суд Стокгольма постановил, что опорный кронштейн Jetliner, важный компонент безопасности, сломался в первом вагоне. Это привело к тому, что ходовая часть аттракциона ударилась о соединение рельсов, что вызвало внезапное и резкое торможение, в результате которого пассажиры были выброшены из вагонов. Также сломалось несколько предохранительных устройств.

Суд признал, что Gröna Lund проявил халатность при заказе новых опорных кронштейнов, предоставив недостаточную документацию. Суд также отметил, что парк развлечений не обеспечил выполнение работ компетентным сварщиком.

Суд оштрафовал производственную компанию Göteborgs Mekaniska, которая с тех пор обанкротилась, на сумму почти 147 тысяч долларов за ненадлежащую сварку и выполнение работ, для которых она не имела соответствующей квалификации. Вторая производственная компания была оправдана.

Göteborgs Mekaniska и Gröna Lund также было предписано выплатить жертвам компенсацию в неопределенном размере.

По данным Gröna Lund, американские горки Jetline длиной 800 метров были открыты в 1988 году и реконструированы в 2000 году. Их максимальная высота составляет 30 метров, а максимальная скорость – 90 км/ч.

Расположенный на острове недалеко от центра Стокгольма, Gröna Lund был открыт в 1883 году и является одним из самых популярных парков развлечений Швеции.

