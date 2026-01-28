В порту немецкого Гамбурга перехватили 400 кг героина

В немецком порту Гамбург перехватили 400 кг героина, которые прибыли туда в грузовом контейнере из Сингапура.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Наркотики – 400 кг героина – обнаружили в порту Гамбурга еще в декабре в контейнере с бумагой для полиграфии. Во время просвечивания груза рентгеном заметили, что в рулонах бумаги находятся прямоугольные пакеты.

О случае публично сообщили после завершения операции, которую правоохранители начали после находки. На последнем ее этапе прошли обыски в ряде домов и коммерческих помещений в городах Бремерхафен, пригороде Бремена и самом Бремене. У подозреваемых изъяли электронные устройства, следствие продолжается.

Находку в Гамбурге называют крупнейшей перехваченной в Германии партией героина за последние годы, его стоимость на черном рынке составляет примерно 32 млн евро.

Португалия на этой неделе перехватила подводную лодку с рекордной партией кокаина.

Испания задержала судно с 10 тоннами кокаина, который спрятали в соли.