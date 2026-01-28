Посол: Німеччина невдовзі передасть Україні нові системи IRIS-T 

Німеччина поставила Україні дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T та готується до постачання нових комплексів найближчим часом.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" сказав посол Німеччини в Україні Гайко Томс, повідомляє "Європейська правда".

Дипломат наголосив, що забезпечення протиповітряної оборони є "критично важливим" і Німеччина наразі є найбільшим партнером України у сфері надання ППО. Хоча він і визнав, що цієї допомоги все ще недостатньо.

"Ми вже передали насправді дев’ять систем IRIS-T, наскільки мені відомо, і найближчим часом очікується постачання ще нових систем IRIS-T", – сказав посол.

Томс також нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні два додаткові комплекси Patriot та продовжує постачання боєприпасів для систем ППО.

"Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як я вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії. Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну – як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони", – сказав Томс.

Генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух повідомив у січні, що Україна замовила у його компанії 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T.

27 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав союзників активізувати підтримку протиповітряної оборони України, адже у Берліна залишилося мало можливостей для цього.