Посол: Германия вскоре передаст Украине новые системы IRIS-T

Германия поставила Украине девять систем противовоздушной обороны IRIS-T и готовится к поставке новых комплексов в ближайшее время.

Об этом в интервью "Суспільному" сказал посол Германии в Украине Хайко Томс, сообщает "Европейская правда".

Дипломат подчеркнул, что обеспечение противовоздушной обороны является "критически важным" и Германия в настоящее время является крупнейшим партнером Украины в сфере предоставления ПВО. Хотя он и признал, что этой помощи все еще недостаточно.

"Мы уже передали на самом деле девять систем IRIS-T, насколько мне известно, и в ближайшее время ожидается поставка еще новых систем IRIS-T", – сказал посол.

Томс также напомнил, что в конце 2025 года Германия передала Украине два дополнительных комплекса Patriot и продолжает поставки боеприпасов для систем ПВО.

"Я знаю, что этого все еще недостаточно. Как я уже говорил, я также живу здесь и понимаю, какова ситуация, я знаю реалии. Но мы делаем все, что можем, и прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать Украину – как через непосредственную помощь энергетическому сектору, так и через предоставление средств противовоздушной обороны", – сказал Томс.

Генеральный директор Diehl Defence Хельмут Раух сообщил в январе, что Украина заказала у его компании 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T.

27 января министр обороны Германии Борис Писториус призвал союзников активизировать поддержку противовоздушной обороны Украины, ведь у Берлина осталось мало возможностей для этого.