Завершение войны в Украине входит в топ-3 надежд румын в 2026 году

Завершение российско-украинской войны входит в тройку основных надежд румынских граждан на 2026 год – почти на уровне с финансово-экономическими пожеланиями, которые непосредственно касаются их жизни.

Как сообщает "Европейская правда", о таких результатах опроса INSCOP сообщает Digi24.

Респондентов спросили, что они больше всего хотели бы увидеть в 2026 году. По 15,6% указали увеличение доходов и создание рабочих мест, а 15% – завершение российско-украинской войны.

14,7% назвали замедление инфляции, 14,5% – усиление борьбы с коррупцией, 10,3% – улучшение ситуации в системе здравоохранения, 7,7% – в образовании.

Ответы в пользу "экономических" пожеланий о рабочих местах и высоких заработных платах заметно преобладают среди людей из небольших населенных пунктов, людей без высшего образования и сторонников ультраправого "Альянса за объединение румын" (которые остаются лидером рейтингов).

Завершение войны в Украине чаще всего упоминали сторонники Национально-либеральной партии Румынии (PNL) и партии социалистов (PSD), а также люди старше 60 лет.

О борьбе с коррупцией чаще упоминали сторонники PNL и либерального "Союза спасения Румынии", люди с высшим образованием и жители крупных городов.

Сбор данных проводили 12-15 января среди репрезентативной выборки 1100 человек, возможная погрешность составляет ± 3%.

