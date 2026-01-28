"Это реальность 21 века": Рубио призвал союзников переосмыслить НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед конгрессменами, заявил, что НАТО нужно переосмыслить – хотя и поспешил заверить, что Соединенные Штаты не отказываются от Альянса.

Заявление Рубио приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам государственного секретаря США, НАТО должно измениться, а европейские партнеры – радикально увеличить свои инвестиции в оборонные возможности. Это необходимо для того, чтобы они могли играть значимую роль, а не просто обеспечивать "малозначимое" развертывание сил, которое все равно требует поддержки и страхования со стороны США.

"Причина, по которой его (НАТО) нужно переосмыслить, заключается не в том, что его цель должна быть переосмыслена, а в том, что его возможности нужно переосмыслить", – сказал Рубио.

В качестве примера он привел обсуждение гарантий безопасности для Украины.

"Эти гарантии безопасности в основном предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск, преимущественно французских и британских, а затем поддержку со стороны США. Но на самом деле гарантией безопасности является поддержка со стороны США. И я не преуменьшаю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без поддержки со стороны США это не имеет значения", – сказал Рубио.

По его словам, причина, по которой европейцам нужна такая сильная поддержка со стороны США, заключается в том, что они не инвестировали достаточно в свои оборонные возможности в течение последних 20-30 лет. Он выразил надежду, что это изменится.

"НАТО будет сильнее, если наши союзники будут более способными... И чем сильнее будут наши партнеры в НАТО, тем большей гибкостью будут обладать Соединенные Штаты для обеспечения наших интересов в разных частях мира. Это не отказ от НАТО, это реальность 21 века, и мир меняется", – добавил госсекретарь США.

Напомним, президент США Дональд Трамп, подводя итоги первого года своего второго срока, заявил, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо "живой или мертвый".

Ранее американский президент допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.