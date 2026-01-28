Прем’єр Британії прибув до Китаю з першим за вісім років візитом

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув зі своїм першим на посаді візитом до Китаю – що також є першим за останні вісім років візитом в країну очільника британського уряду.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Літак британської делегації приземлився у Пекіні о 17 годині за місцевим часом. Прем’єра вітали з почесною вартою, після чого він вирушив безпосередньо до Пекіна.

Візит Стармера буде тривати 5 днів.

З ним прибули держсекретар у справах бізнесу і торгівлі Пітер Кайл та cекретар з економіки при Міністерстві фінансів Люсі Рігбі.

Окрім того, з британською делегацією прибули 54 представників бізнесу.

Стармер зауважив, що він – перший британський прем’єр, який здійснив візит до Пекіна за останні 8 років – після Терези Мей у 2018 році.

Він сподівається "розморозити відносини" з Китаєм та активізувати двосторонню торгівлю.

У наступні дні очікується підписання низки двосторонніх угод.

Перед візитом до Пекіна Стармер заявив, що Британія не буде змушена обирати між США та Китаєм.

Канада і Китай у січні підписали торгівельну угоду, згідно з якою Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом зі США у 2024 році, а Китай – знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Після цього президент США Дональд Трамп пригозив 100-відсотковими митами на канадські імпортні товари за торговельну угоду з Китаєм.