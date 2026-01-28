Премьер Британии прибыл в Китай с первым за восемь лет визитом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл со своим первым в должности визитом в Китай – что также является первым за последние восемь лет визитом в страну главы британского правительства.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Самолет британской делегации приземлился в Пекине в 17 часов по местному времени. Премьера приветствовали с почетным караулом, после чего он отправился непосредственно в Пекин.

Визит Стармера будет длиться 5 дней. С ним прибыли госсекретарь по делам бизнеса и торговли Питер Кайл и секретарь по экономике при Министерстве финансов Люси Ригби. Кроме того, с британской делегацией прибыли 54 представителей бизнеса.

Стармер отметил, что он – первый британский премьер, который совершил визит в Пекин за последние 8 лет – после Терезы Мэй в 2018 году.

Он надеется "разморозить отношения" с Китаем и активизировать двустороннюю торговлю.

В последующие дни ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

Перед визитом в Пекин Стармер заявил, что Британия не будет вынуждена выбирать между США и Китаем.

Канада и Китай в январе подписали торговое соглашение, согласно которому Канада ослабит тарифы на китайские электромобили, которые она ввела вместе с США в 2024 году, а Китай – снизит пошлины на ключевую канадскую сельскохозяйственную продукцию.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами на канадские импортные товары за торговое соглашение с Китаем.